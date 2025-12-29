WP: Нетаньяху хочет убедить Трампа еще раз ударить по Ирану

Израильский премьер-министр продолжает видеть в Иране региональную угрозу для интересов еврейского государства

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Ohad Zwigenberg, Pool

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей вечером встрече с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить Вашингтон разрешить нанести удар по ракетным объектам Ирана. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post (WP).

По ее данным, Нетаньяху продолжает видеть в Иране региональную угрозу для интересов Израиля и намерен добиться от США либо разрешения на удары со стороны израильской армии, либо прямого вмешательства американских вооруженных сил. Также премьер Израиля попытается убедить собеседника занять более жесткую позицию по сектору Газа и добиться гарантий силового разоружения подразделений радикального палестинского движения ХАМАС до вывода израильских войск с территорий анклава, обозначенных во втором этапе мирного плана Трампа.

Как отмечает WP, Нетаньяху вряд ли удастся достичь своих целей, поскольку американский лидер сейчас стремится к тому, чтобы избежать эскалации напряженности на Ближнем Востоке и продолжить реализацию собственной миротворческой повестки.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.