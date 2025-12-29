На Украине расхитили электроэнергию на $4 млн

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Директор одного из предприятий на Украине организовал схему хищения электроэнергии на $4 млн с участием сотрудника госкомпании "Укрэнерго" Об этом говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

Задержанный директор предприятия подписал фиктивный договор с подконтрольным ему поставщиком электроэнергии, но фактически ее не оплачивал. Представитель "Укрэнерго" знал об этой схеме, но покрывал мошенников. В результате предприятие не оплатило 82 тыс. МВт-ч электроэнергии на сумму около $4 млн. Участникам схемы предъявлены обвинения в хищениях, присвоении денег, а также злоупотреблении служебным положением.

Вопрос противодействия коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.

В конце 2025 года на Украине разразился большой коррупционный скандал, затронувший близкое окружение Владимира Зеленского. Он также касался хищения средств в энергетике. Коррупция в этой сфере продолжается, несмотря на постоянные отключения электричества, которые в декабре стали достигать 8-10 часов в день.