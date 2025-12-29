Советница Залужного опровергла данные о его планах покинуть пост посла

О его планах вернуться в Киев ранее сообщил информационный портал NV

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный © AP Photo/ Alberto Pezzali

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Медиасоветница экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла появившуюся ранее в украинских СМИ информацию о том, что он планирует покинуть свой пост в начале января и вернуться в Киев.

"Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", - сказала она в комментарии изданию "Украинская правда".

О планах Залужного покинуть дипломатический пост и вернуться в Киев ранее сообщил информационный портал NV со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах. В частности, приближенные к офису Владимира Зеленского лица отмечали, что Залужный еще несколько недель назад сообщал о желании уйти в отставку. Другие же собеседники портала сообщили, что Залужный определенное время задумывался о том, чтобы занять должность посла в США или вернуться на пост главкома украинской армии.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

17 декабря экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с ТАСС выразил мнение, что Залужный не согласится на должность президента Украины, так как понимает, что после Зеленского в стране будет кризис и ситуацию придется исправлять. По мнению Прозорова, Залужному спустя несколько месяцев после прихода к власти пришлось бы столкнуться с той же волной ненависти, с которой сейчас сталкивается Зеленский, поскольку он не сможет в короткие сроки наладить нормальную жизнь на Украине.