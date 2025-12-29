Журналист Глагола заявил об обысках СБУ в военкоматах в Закарпатье

По его словам, обыски также проходят в домах руководителей районных ТЦК

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по всей Закарпатской области на западе страны, а также в домах руководителей районных военкоматов. Об этом со ссылкой на источники сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Ранее он информировал, что СБУ утром в понедельник пришли с обысками к военкому Закарпатского ТЦК Андрею Савчуку. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе СБУ и отметили, что обыски идут в рамках уголовного дела по факту незаконного лишения свободы людей.

Глагола в своем Telegram-канале опубликовал видео сотрудников службы безопасности, которые после обысков у Савчука покидают здание городского ТЦК в Ужгороде. По информации журналиста, во время следственных действий силовики нашли у него незадекларированные наличные в размере $100 тыс.

Как утверждается, сейчас силовики продолжают операцию в областном ТЦК, в отделениях городов Мукачево, Сваляево и поселка Воловец, а также в районных подразделениях военкоматов. Также, по данным Глаголы, обыски прошли в домах самого Савчука и еще у четырех начальников местных ТЦК.

Ранее издание "Страна" напомнило, что глава Закарпатского ТЦК уже фигурировал в скандале. В частности, недавно местный волонтер заявляла, что Савчук угрожал ей после публикации сообщения о гибели в учебном центре ВСУ мобилизованного мужчины с тяжелой формой сахарного диабета, отца троих детей.