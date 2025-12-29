NTV: суд освободил турецкого журналиста, осужденного за оскорбление Эрдогана

Вердикт принят на основе рассмотрения апелляции адвокатов журналиста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Turkish Presidency via AP, Pool

СТАМБУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Региональный суд Стамбула отменил решение суда первой инстанции, который в ноябре этого года приговорил турецкого журналиста и телеведущего Фатиха Алтайлы к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу об оскорблении президента республики Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал NTV.

Вердикт принят на основе рассмотрения апелляции адвокатов журналиста. Решение вступило в силу 29 декабря.

Алтайлы был задержан 20 июня в Стамбуле. Поводом стало выступление журналиста на его авторском YouTube-канале с критическими высказываниями в адрес Эрдогана, в частности о том, что турецкий лидер якобы намерен бессрочно оставаться у власти. Журналист изначально отвергал выдвинутые против него обвинения, отмечая, что привел в передаче результаты одного из соцопросов, согласно которому порядка 70% турецких избирателей выступают против пожизненного нахождения Эрдогана у власти.

62-летний Алтайлы ранее работал в турецких СМИ, в том числе в газетах Cumhuriyet и H rriyet, на телеканалах Kanal D, Show TV, ATV и Habert rk. В последние годы вел авторские передачи на YouTube.