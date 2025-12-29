Замгенсека ООН: будущий год должен стать годом миротворчества

В последние месяцы мир стал свидетелем "всплеска дипломатической активности", заявил Том Флетчер

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наступающий год должен стать годом дипломатии и миротворчества. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

По его словам, в последние месяцы мир стал свидетелем "всплеска дипломатической активности". Замгенсека отметил, что "ничто не поможет сократить число нуждающихся людей так, как миротворчество".

"Нам нужно действительно сделать 2026 год годом дипломатии и миротворчества, - сказал он журналистам в Женеве. - Мы должны показать, что дипломатия не умерла и что мы действительно положим конец многим из этих конфликтов, которые бушуют по всему миру".