Депутат Рады Дмитрук призвал признать Зеленского террористом

С таким призывом парламентарий выступил после атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Kirsty Wigglesworth - WPA Pool / Getty Images

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования, призвал задействованных в урегулировании украинского конфликта мировых лидеров признать Владимира Зеленского террористом. С таким призывом он выступил после атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

"В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а все его окружение - террористическим режимом и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом", - заявил Дмитрук в Telegram-канале.

Зеленский атаку Киева на резиденцию не признал, после чего в течение короткого времени созвонился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и президентом Финляндии Александером Стуббом.