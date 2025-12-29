Трамп: США готовы нанести удар по Ирану в случае возобновления ядерной программы

Президент США отметил, что предпочел бы дипломатическое решение вопроса

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я слышу, что Иран пытается снова наращивать [ядерный потенциал], и если это так, нам придется их остановить. Мы их остановим. Мы выбьем из них всю дурь. Но, надеюсь, этого не происходит", - сказал Трамп.

Президент отметил, что предпочел бы дипломатическое решение вопроса. "Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо умнее", - добавил он.