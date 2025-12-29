Кабмин Украины исключил из набсовета "Нафтогаза" экс-заместителя Ермака

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины досрочно прекратило полномочия члена набсовета компании "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы, который занимал должность замглавы офиса Владимира Зеленского при Андрее Ермаке. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава Игоревича, как представителя государства", - написал он в Telegram-канале.

В середине июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с правоохранительными органами ФРГ провели следственные действия в доме Шурмы и изъяли у бывшего чиновника телефон. Он и его брат Олег были фигурантами журналистского расследования о незаконном финансировании из украинского бюджета солнечных электростанций, находящихся на российской территории. После этого оба уехали за рубеж как отцы несовершеннолетних детей.

Как писало в сентябре издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Шурма после обысков переехал в Австрию. Издание отмечало, что именно факт привлечения "недосягаемых для офиса Зеленского" правоохранительных органов ФРГ "стал одной из последних капель" для Зеленского, который через неделю после обысков публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в неэффективности и решил существенно ограничить независимость этих органов.

В ноябре же НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что тогдашний глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована на некоторое время, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски. В тот же день Зеленский отправил его в отставку.