Трамп заявил, что был очень рассержен ударом Киева по госрезиденции президента РФ

Глава администрации США указал, что такого рода вылазки Украины не могут способствовать переговорам об урегулировании конфликта

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп был "очень рассержен" ударом Украины по госрезиденции президента России Владимира Путина. Трамп сообщил об этом, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Да, мне это не нравится, это нехорошо", - сказал американский лидер, комментируя вылазку Киева. При этом Трамп указал, что такого рода вылазки Украины не могут способствовать переговорам об урегулировании конфликта. "Речь идет о деликатном периоде. Сейчас не время [для подобного рода действий]", - отметил Трамп. По его словам, информацию об ударе он получил от Путина в ходе состоявшегося ранее в понедельник между ними телефонного разговора. "Я узнал об этом от президента Путина. И я был этим [ударом] очень рассержен", - подчеркнул Трамп.

"Я об этом услышал сегодня утром. Знаете, кто мне рассказал об этом? Мне об этом сообщил президент Путин. Он сказал, что подвергся нападению. Это нехорошо", - заявил Трамп. "Одно дело - проводить наступательные [операции]. <...> Другое дело - атаковать его дом. Сейчас не время делать ничего подобного. Нельзя", - сказал руководитель вашингтонской администрации.

При этом западная журналистка поставила под вопрос данные о вылазке Киева и попросила Трамп уточнить, располагает ли разведка США собственными выводами на сей счет. Президент США в ответ фактически допустил, что потенциально ничего исключать не следует. "Предполагаю, что такое тоже возможно", - заявил хозяин Белого дома. Однако Трамп также, по сути, вновь указал, что Вашингтон доверяет полученной от Москвы информации о произошедшем. "Но президент Путин сказал мне нынешним утром, что это имело место", - добавил американский лидер.

Встреча президента США и премьера Израиля проходит в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Террористическая вылазка Киева

Ранее 29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

В свою очередь помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин обратил внимание Трампа в телефонной беседе на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что эти террористические действия не останутся "без самого серьезного ответа".

Российский президент очень четко заявил лидеру США, что позиция Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена "по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок" в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом. Путин также отметил, что "американцы должны отнестись к этому с пониманием".