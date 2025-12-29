Трамп заявил, что был очень рассержен ударом Киева по госрезиденции президента РФ
ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп был "очень рассержен" ударом Украины по госрезиденции президента России Владимира Путина. Трамп сообщил об этом, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Да, мне это не нравится, это нехорошо", - сказал американский лидер, комментируя вылазку Киева. При этом Трамп указал, что такого рода вылазки Украины не могут способствовать переговорам об урегулировании конфликта. "Речь идет о деликатном периоде. Сейчас не время [для подобного рода действий]", - отметил Трамп. По его словам, информацию об ударе он получил от Путина в ходе состоявшегося ранее в понедельник между ними телефонного разговора. "Я узнал об этом от президента Путина. И я был этим [ударом] очень рассержен", - подчеркнул Трамп.
"Я об этом услышал сегодня утром. Знаете, кто мне рассказал об этом? Мне об этом сообщил президент Путин. Он сказал, что подвергся нападению. Это нехорошо", - заявил Трамп. "Одно дело - проводить наступательные [операции]. <...> Другое дело - атаковать его дом. Сейчас не время делать ничего подобного. Нельзя", - сказал руководитель вашингтонской администрации.
При этом западная журналистка поставила под вопрос данные о вылазке Киева и попросила Трамп уточнить, располагает ли разведка США собственными выводами на сей счет. Президент США в ответ фактически допустил, что потенциально ничего исключать не следует. "Предполагаю, что такое тоже возможно", - заявил хозяин Белого дома. Однако Трамп также, по сути, вновь указал, что Вашингтон доверяет полученной от Москвы информации о произошедшем. "Но президент Путин сказал мне нынешним утром, что это имело место", - добавил американский лидер.
Встреча президента США и премьера Израиля проходит в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Террористическая вылазка Киева
Ранее 29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".
В свою очередь помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин обратил внимание Трампа в телефонной беседе на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что эти террористические действия не останутся "без самого серьезного ответа".
Российский президент очень четко заявил лидеру США, что позиция Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена "по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок" в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом. Путин также отметил, что "американцы должны отнестись к этому с пониманием".