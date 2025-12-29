Трамп напомнил, что лично заблокировал поставки Украине ракет Tomahawk

Президент США прокомментировал удар Украины по госрезиденции президента России Владимира Путина

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп напомнил, что лично заблокировал поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Украине, так как считает текущий период времени деликатным. Об этом он заявил в понедельник, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Не забывайте про Tomahawk. Я остановил [поставки Киеву] Tomahawk. Я не хотел этого, потому что, знаете, мы говорим о том, что сейчас деликатный период времени", - сказал Трамп, комментируя удар Украины по госрезиденции президента России Владимира Путина.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk .