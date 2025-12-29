Трамп подтвердил удар США по району Венесуэлы

Произошел большой взрыв в районе порта, где они загружают суда наркотиками, рассказал президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение удара по району, якобы задействованному в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Произошел большой взрыв в районе порта, где они загружают суда наркотиками. Мы подорвали все лодки, а теперь ударили и по этому району", - сказал американский лидер в ответ на просьбу прокомментировать "взрыв в Венесуэле". При этом он не привел каких-либо подробностей и не уточнил, где именно располагался этот район.

26 декабря Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что за два дня до этого США нанесли удар по "крупному заводу или объекту", использовавшемуся, предположительно, для контрабанды наркотиков. По данным американских СМИ, не исключено, что удар был осуществлен по объекту на территории Венесуэлы.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

16 декабря Трамп объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией". Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.