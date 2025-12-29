Азаров назвал атаку Киева на резиденцию Путина провокацией для срыва переговоров

Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что в США должны осознавать, что главным препятствием на пути к урегулированию выступает киевский режим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области - это провокация, направленная на срыв переговоров. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Это провокация возмутительная, конечно. И совершенно очевидно, что направлена она на срыв переговоров, естественно", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

Экс-премьер назвал атаку наглой."Надо вспомнить его выступление [Владимира Зеленского] перед Рождеством в ночь с 24 на 25 [декабря], когда он выступил в общем-то с открытыми угрозами в адрес президента России", - добавил он.

Азаров подчеркнул, что в США должны осознавать, что с Зеленским "дела иметь нельзя", а главным препятствием на пути к урегулированию выступает киевский режим. "Я думаю, что это должно быть, прежде всего, понятно американской администрации, российская об этом уже говорила и не раз", - отметил он.