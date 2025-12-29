Азаров: США могут потребовать выдать Ермака из-за украденных американских денег

Все идет к тому, чтобы практически все окружение Владимира Зеленского было скомпрометировано или арестовано, заявил бывший премьер-министр Украины

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. США могут потребовать выдачи экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, бизнесмена Тимура Миндича и остальных фигурантов коррупционного скандала на Украине из-за разворованных американских средств, материала для предъявления обвинений достаточно. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, дело идет к тому, чтобы практически все ближайшее окружение Зеленского было либо серьезно скомпрометировано, либо даже арестовано.

"Разворованы деньги федерального бюджета Соединенных Штатов, поэтому они могут потребовать выдачи вот этих всех Карлсонов (Карлсон - псевдоним Миндича на пленках с разговорами о коррупционных схемах - прим. ТАСС), Али-Бабы (псевдоним Ермака там же - прим. ТАСС), всей этой преступной организованной группировки. И он [президент США Дональд Трамп] может поставить вопрос перед Стармерами, Мерцами и Макронами, с кем он имеет дело. Потому что материала для того, чтобы предъявить истинное лицо Зеленского и всего его окружения, более, чем достаточно", - заявил Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября первые обвинения предъявили Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.