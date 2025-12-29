Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году

Вашингтон выделил $2 млрд Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов для поддержки государств и работы Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украина вошла в список стран, для оказания гуманитарной помощи которым в 2026 году США выделили $2 млрд Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Это следует из списка, распространенного управлением.

Согласно этой информации, помимо Украины, в список вошли 16 стран, включая Сирию, Бангладеш, Южный Судан и Эфиопию. Палестина в нем не фигурирует. Средства также пойдут на работу Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF).

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что власти США внесли $2 млрд в гуманитарные фонды, контролируемые УКГВ. По данным агентства Reuters, в 2025 году объем помощи всемирной организации со стороны США сократился до $3,3 млрд, что составляет порядка 14,8% от общего объема финансирования ООН. В 2024 году Вашингтон направлял организации $14,1 млрд, в 2022 году - $17,2 млрд.

В середине декабря генеральный директор отделения всемирной организации в Женеве Татьяна Валовая заявила, что бюджет ООН в 2026 году сократится на 15% по сравнению с 2025 годом, штат будет сокращен на 18% на фоне дефицита бюджета.ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов некоторыми странами, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.