ОАЭ осудили попытку Киева атаковать резиденцию Путина

Этот шаг Объединенные Арабские Эмираты назвали "гнусным нападением"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ДУБАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты осудили попытку Киева нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и считают этот шаг "гнусным нападением". Об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаки на резиденцию его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, осудив это гнусное нападение и создаваемые им угрозы для безопасности и стабильности", - отмечается в документе.