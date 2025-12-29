ОАЭ осудили попытку Киева атаковать резиденцию Путина
Редакция сайта ТАСС
20:50
обновлено 21:07
ДУБАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты осудили попытку Киева нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и считают этот шаг "гнусным нападением". Об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.
"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаки на резиденцию его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, осудив это гнусное нападение и создаваемые им угрозы для безопасности и стабильности", - отмечается в документе.