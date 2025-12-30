Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене

Операция началась в Хадрамауте на фоне захвата порта Аль-Муккалла

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале ограниченной военной операции в йеменском Хадрамауте на фоне захвата порта Аль-Муккалла силами Южного Переходного совета (ЮПС).

"Мы призываем к эвакуации гражданских лиц в области порта Аль-Мукалла, чтобы обеспечить их безопасность во время проведения ограниченной военной операции", - приводит Саудовское агентство SPA заявление объединенной коалиции.