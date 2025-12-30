Советник Хаменеи предупредил о жестком ответе Ирана в случае агрессии

Али Шамхани сделал такое заявление после слов президента США Дональда Трампа о возможном применении силы против Тегерана

Али Шамхани © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 30 декабря. /ТАСС/. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана вызовет жесткий и немедленный ответ.

"В оборонной доктрине Ирана некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована. Ракетные и оборонные возможности Ирана не поддаются контролю и не требуют разрешения, - написал Шамхани в X. - Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов".

Ранее на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы к диалогу с Ираном, но могут применить силу, и тогда последствия будут серьезнее, чем при ударе по ядерным объектам. "Я надеюсь, что они не пытаются возобновить [ядерную программу], потому что если это так, то у нас не останется выбора, кроме как быстро уничтожить ее", - сказал он.