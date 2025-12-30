SANA: портрет Башара Асада на купюрах в Сирии заменят на изображения оливок

Портрет экс-президента печатали на купюрах номиналом в 2 тыс. фунтов

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа показал проект новых банкнот с изображениями цветов, апельсинов и оливок вместо портретов бывшего президента страны Башара Асада и его отца Хафеза Асада. Об этом сообщило агентство SANA.

Президент заявил, что введение новых банкнот в стране связано с деноминацией, которая, по его словам, знаменует конец эпохи и начало нового этапа для Сирии. Он отметил, что новые купюры, на которых будут изображены шелковица, апельсины, оливки и колосья пшеницы, отражают наследие Сирии и призваны снизить зависимость от доллара.

До нововведения, на банкноте номиналом в 2 тыс. фунтов был портрет Башара Асада, а на 1 тыс. - его отца. На остальных купюрах были изображены объекты культурного наследия Сирии.