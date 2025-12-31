Казахстан начинает председательство в ЕАЭС

В мае Астана примет заседание Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров государств

АСТАНА, 1 января. /ТАСС/. Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от Белоруссии к Казахстану, в 2026 году представители Казахстана будут координировать руководящие органы этой международной организации, а в мае Астана примет заседание Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров государств.

Как отметил в беседе с ТАСС казахстанский политолог Талгат Калиев, председательство к Астане переходит в чрезвычайно сложный период, который характеризуется турбулентностью в мировой экономике. "Сейчас происходит трансформация всей глобальной экономики, той парадигмы, в которой она двигалась после Второй мировой войны. Это глобальные тренды, мировая система торговли, основанная на принципах разделения рынков, разделения труда, она вся пришла в движение и сейчас будет трансформироваться. В каком месте она обретет равновесие, мы пока не знаем. Сейчас важно уметь предугадать эти тренды", - отметил он.

При этом собеседник агентства отметил, что более чем за 10-летнюю историю своего существования ЕАЭС формируется под влиянием "очень серьезных внешних стрессов". "Поскольку две ключевые экономики ЕАЭС - Казахстан и Россия - очень сильно зависят от конъюнктуры мировых цен на энергоносители, на природные ресурсы, нам приходится каждый раз адаптировать свою экономическую политику под меняющийся ландшафт мировых цен. Поэтому сейчас у ЕАЭС стоит задача найти свое место в формирующейся новой системе мировой торговли, мировой экономики. С одной стороны, провести модернизацию своих экономик, с другой стороны - обрести новую субъектность. Задачи стоят чрезвычайно сложные, чрезвычайно амбициозные", - сказал он.

По словам Калиева, внешние факторы в 2026 году продолжат влиять на союз и странам-участницам нужно сохранять устойчивость своих экономик. "Здесь многое будет зависеть от динамики мирного процесса между Украиной и Россией при посредничестве США или каких-то других стран, если это в следующем году возникнет. Поскольку санкционное противостояние Запада с Россией тоже оказывает серьезное влияние на состояние ЕАЭС", - сказал собеседник агентства.

Какие задачи видят в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 2026 году стал председателем Высшего евразийского экономического совета, в конце прошлого года на заседании в Санкт-Петербурге отмечал, что мир вступил в эпоху искусственного интеллекта. Он считает необходимым активно внедрять эту технологию в сферы деятельности союза, например для прогнозирования торговых потоков, оценки влияния таможенных пошлин и мониторинга законодательства стран-членов на соответствие договору о ЕАЭС. Также он предложил принять на полях Евразийского экономического форума, который пройдет в этом году в республике, совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в ЕАЭС.

Токаев считает, что ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла. Глава государства также видит необходимость развития логистики и усиления промышленной кооперации, так как, "по расчетам аналитиков Евразийского банка развития, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в $67 млрд".

Кроме того, казахстанский лидер отметил необходимость устранения искусственных ограничений для перемещения граждан внутри ЕАЭС и километровых очередей из грузового транспорта на границах, призвав страны союза неукоснительно соблюдать взаимные обязательства. Также он напомнил, что в 2025 году были подписаны соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией и об экономическом партнерстве с ОАЭ и Индонезией. По его словам, необходимо и дальше расширять сотрудничество союза с арабскими государствами, странами глобального Юга, Юго-Восточной Азии и Африки.

В ЕАЭС в настоящее время входят пять стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Председательство к ним переходит поочередно на год.