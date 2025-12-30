Саудовская Аравия сожалеет, что ОАЭ поддержали мятеж на востоке Йемена

В МИД королевства также призвали ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток

Сторонники Южного переходного совета во время митинга в Адене, Йемен © AP Photo

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия выразила сожаление в связи с действиями Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по мнению Эр-Рияда, оказали давление на сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) для проведения операций в восточных провинциях Йемена у границ с королевством. Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

"Королевство Саудовская Аравия выражает сожаление в связи с действиями братских Объединенных Арабских Эмиратов по оказанию давления на силы Южного переходного совета с целью проведения военных операций у южных границ королевства в [йеменских] провинциях Хадрамаут и Эль-Махра", - отмечается в документе.

В МИД королевства также призвали ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток.

"Королевство подчеркивает важность того, чтобы братские Объединенные Арабские Эмираты откликнулись на требование [руководства] Йемена о выводе вооруженных сил с территории республики в течение 24 часов и прекращении любой военной или финансовой поддержки каких-либо сторон [конфликта] в Йемене", - подчеркивается в заявлении.

Там также отметили, что действия лояльных ОАЭ сепаратистов из ЮПС на востоке Йемена угрожают национальной безопасности Саудовской Аравии.

Как отметили в Эр-Рияде, мятеж сепаратистов при поддержке ОАЭ "представляет собой угрозу национальной безопасности королевства, а также безопасности и стабильности Йемена и региона". "В связи с этим королевство подчеркивает, что любое посягательство или угроза национальной безопасности является красной линией. Королевство без колебаний примет все необходимые шаги и меры для противодействия и нейтрализации таких угроз", - указали в ведомстве.