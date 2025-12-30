San Francisco Chronicle: Калифорния подала против Трампа 52 иска за год

По данным газеты, штат сэкономил $168 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти американского штата Калифорния подали за год 52 иска против администрации президента США Дональда Трампа и смогли сэкономить $168 млрд благодаря судебным тяжбам. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.

По искам, поданным генеральным прокурором штата Робом Бонтой, федеральные судьи заблокировали несколько ключевых решений Белого дома. В частности, они смогли остановить развертывание бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Кроме того, штат не присоединился к мерам по борьбе с нелегальными мигрантами и сохранил миллиарды долларов федеральных средств для строительства автомагистралей и аэропортов, а также для обеспечения безопасности.

Как заявил Бонта изданию, примерно в 80% случаев суды вынесли решения в пользу штата, а администрация Трампа отказывалась от своих возражений или шла на мировое соглашение. "Мы не будем обращаться в суд по политическим причинам, из-за идеологических и политических разногласий. 80% побед - это не политика. Это победа с опорой на закон и факты", - сказал генпрокурор.