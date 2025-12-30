Гунба поздравил Путина с Новым годом и Рождеством

Президент Абхазии выразил российскому коллеге признательность за постоянную поддержку республики

Президент Абхазии Бадра Гунба © Софья Сандурская/ ТАСС

СУХУМ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством. Он выразил признательность за постоянную поддержку Абхазии, за внимание к судьбе республики и благополучию ее граждан, сообщила пресс-служба президента.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Уходящий год стал важным этапом в развитии сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Наши союзнические отношения продолжали укрепляться, наполняясь новым содержанием. Искренне признателен Вам за постоянную поддержку Абхазии, за внимание к судьбе нашей страны и благополучию ее граждан", - говорится в телеграмме.

По словам Гунбы, особое место в уходящем году заняло празднование 80-летия Великой Победы. По мнению президента, "память о подвиге отцов и дедов, о тяжелых испытаниях и великой Победе, одержанной плечом к плечу, объединяет народы Абхазии и России, наполняя современные отношения особым смыслом, уважением и доверием". "С особой теплотой" Гунба вспомнил встречи с Путиным, "прошедшие в атмосфере открытости и взаимного понимания", они "способствовали решению многих важных вопросов и открыли новые возможности для развития абхазо-российского взаимодействия".

"С уверенностью смотрю в наступающий год и убежден, что он станет временем новых совместных шагов, активного сотрудничества и дальнейшего укрепления союзнических связей между нашими государствами", - подчеркнул президент Абхазии. Он пожелал Путину "крепкого здоровья, сил и успехов, а братскому народу Российской Федерации - мира, согласия, благополучия и процветания".