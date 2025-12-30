TVP Info: в Польше проходят протесты фермеров против соглашения ЕС и MERCOSUR

По данным телеканала, протестующие обращают внимание на то, что торговое соглашение с MERCOSUR навредит как польским сельхозпроизводителям, так и потребителям

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фермеры вышли на дороги по всей Польше в рамках акции протеста против подписания торгового соглашения между Европейским союзом и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Об этом сообщил телеканал TVP Info.

По его информации, протесты начались в 10:00 по местному времени (12:00 мск) в 180 местах по всей стране и продолжатся до 15:00 (17:00 мск). Отмечается, что, несмотря на заявления аграриев о том, что они не собираются блокировать проезд для автомобилей, поступают сообщения о перекрытиях на ряде дорог. Протестующие обращают внимание на то, что торговое соглашение с MERCOSUR навредит как польским сельхозпроизводителям, так и потребителям. Как утверждают фермеры, действующие в странах Латинской Америки стандарты контроля за качеством продукции намного менее строгие, чем в ЕС.

6 декабря 2024 года ЕС и страны MERCOSUR уже заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

18 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR. Подписание может состояться в январе 2026 года.