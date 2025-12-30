Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и онлайн

Лидер Казахстана также подписал закон о запрете пропаганды педофилии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Соответствующая норма предусмотрена в законе о поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.