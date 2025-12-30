Украинский омбудсмен за год получил почти 6 тыс. жалоб на действия ТЦК

Дмитрий Лубинец также напомнил о наиболее частых нарушениях со стороны сотрудников ТЦК

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в 2025 году получил почти 6 тыс. жалоб от украинцев на нарушение их прав сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в ходе мобилизации.

Читайте также Потери ВСУ и снижение возраста до 18 лет. Что известно о мобилизации на Украине

"Я начну с цифр, знаете, сколько за 2022 год я получил обращений от граждан Украины относительно нарушений их прав со стороны представителей ТЦК? Вы очень удивитесь - 18 обращений. 2023 год, за весь год я получил около 500 обращений. 2024 год - 3,5 тыс. Рост в семь раз. В этом году, год еще не закончился, у нас практически 6 тыс. обращений", - сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов). Лубинец отметил, что государственные органы власти "разрушили хорошую мотивацию" у украинцев добровольно идти в армию и переложили мобилизационный процесс на ТЦК.

Лубинец также напомнил о наиболее частых нарушениях со стороны сотрудников ТЦК, в числе которых, в частности, удерживание мобилизованных против их воли. "Забирают личные вещи, например мобильные телефоны, не предоставляют возможность позвонить и физически удерживают в своих помещениях сутками, неделями, у нас есть такие зафиксированные факты - неделями. Человек сидит, не понимая на основании какого законодательства", - добавил он.

Лубинец также отметил, что украинские военнослужащие на фронте не хотят брать к себе насильно мобилизованных граждан. "Все военные, с которыми я общался на передовой, говорят: "Нам не нужны "бусифицированные" военные, нам нужны мотивированные, подготовленные", - сказал он.