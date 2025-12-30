Пезешкиан предупредил США о суровом ответе при очередной агрессии

Ответ Тегерана заставит "врага пожалеть о содеянном", подчеркнул президент Ирана

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на очередные угрозы американского лидера Дональда Трампа заявил, что в случае новой агрессии исламская республика заставит "врага пожалеть о содеянном".

"Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном", - написал он в X.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.