Гаглоев отметил роль Путина в больших достижениях России в 2025 году

Президент Южной Осетии поздравил российского коллегу с Новым годом и Рождеством

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЦХИНВАЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова, отметив немалые достижения России, которые стали возможны благодаря его лидерству и воле российского народа. Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте главы закавказской республики.

"С особенной теплотой и искренней душой поздравляю Вас с наступающим Новым, 2026 годом и светлым праздником Рождества Христова. Эти прекрасные праздники - время подведения итогов уходящего года и новых надежд на будущее. Волшебство дней новогодья дарит ощущение чуда, напоминает о важности единства и взаимной поддержки. Оглядываясь на уходящий год, граждане России видят немало достижений, которые стали возможны благодаря вашему лидерству, упорному труду и воле народа. Уверен, что единство и впредь позволит преодолевать любые трудности, решать любые задачи", - говорится в поздравительном послании.

Президент закавказской республики выразил уверенность, что в Новом, 2026 году отношения между Южной Осетией и Россией продолжат динамичное развитие в духе союзничества и интеграции, будут и далее углубляться по всему спектру взаимодействия в различных областях.

Гаглоев пожелал Путину крепкого здоровья, реализации намеченного, новых побед и свершений, и чтобы 2026 год стал для России годом успехов и благополучия.