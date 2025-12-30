Бахрейн осудил попытку Киева атаковать госрезиденцию Путина

Речь идет о резиденции президента РФ в Новгородской области

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Бахрейн решительно осудил недавнюю попытку Киева нанести удар с помощью беспилотников по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

"Министерство иностранных дел выразило решительное осуждение Королевством Бахрейн попытки атаки резиденции его превосходительства Владимира Путина, президента дружественной Российской Федерации", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Бахрейна. Власти королевства категорически отвергают "все формы насилия и терроризма, направленные на дестабилизацию безопасности и стабильности, а также подрыв мира".

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".