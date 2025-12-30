Президент Пакистана: атака на резиденцию Путина угрожает разрешению конфликта

Асиф Али Зардари призвал РФ и Украину проявить максимальную сдержанность и решать разногласия путем диалога и дипломатии

ИСЛАМАБАД, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Пакистана Асиф Али Зардари в связи с сообщениями о попытке Киева нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области заявил, что подобные инциденты могут подорвать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба его канцелярии.

"Президент заявил, что в критический момент, когда переговоры по завершению конфликта находятся на деликатной стадии, обостряющие напряженность действия крайне контрпродуктивны", - говорится в сообщении. Зардари также призвал стороны конфликта проявить максимальную сдержанность и решать разногласия путем диалога и дипломатии.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение на резиденцию Путина "гнусным актом, представляющим собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности". Он выразил солидарность с президентом РФ, а также с правительством и народом России.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в штате Флорида атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.