Жапаров: атака ВСУ на резиденцию Путина подрывает переговорные усилия по Украине

Президент Киргизии выразил обеспокоенность сообщениями об атаке на государственную резиденцию российского лидера

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина вызывает обеспокоенность и препятствует мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

"Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на государственную резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области, которая подрывает текущие переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса", - сообщил Алагозов.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.