Туск после беседы с лидерами Европы счел близкой перспективу мира на Украине

Польский премьер-министр также подчеркнул, что для достижения мира властям в Киеве придется пойти на уступки по территориальному вопросу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Польский премьер-министр Дональд Туск после телефонного разговора ведущих европейских лидеров, в котором он принимал участие, считает, что перспектива мирного соглашения по Украине появилась на горизонте, мирный процесс может увенчаться успехом уже в ближайшие недели.

"Мир в первый раз после начала полномасштабной войны [на Украине] появился на горизонте", - сказал Туск перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Польский премьер добавил, что речь может идти о считанных неделях до увенчания успехом мирного процесса. "Не исключено, что еще в январе мы будем должны все вместе принимать решения о будущем Украины и этой части света", - предположил политик.

Кроме того, Туск подчеркнул, что для достижения мира властям в Киеве придется пойти на уступки по территориальному вопросу. "С точки зрения Украины это предполагает компромиссный подход к территориальному вопросу", - отметил он.

30 декабря в формате видеоконференции состоялась беседа ведущих европейских лидеров и руководства ЕС по украинскому урегулированию с учетом итогов встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.