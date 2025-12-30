ОАЭ отвергли обвинения в причастности к обострению напряженности в Йемене

В Абу-Даби также выразили "глубокое сожаление" в связи с заявлением Эр-Рияда, отметив, что оно содержит "существенные искажения фактов" относительно роли ОАЭ в событиях в Йемене

ДУБАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты категорически отвергают обвинения Саудовской Аравии в том, что они оказывали давление на сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) для проведения военных операций у границ королевства. Об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

"ОАЭ категорически отвергают [попытки] втянуть их в напряженность между йеменскими сторонами и выражают недоумение в связи с утверждениями о якобы оказываемом давлении или [передаче] указаний какой-либо йеменской стороне с целью проведения военных операций, затрагивающих безопасность братского Королевства Саудовская Аравия", - подчеркивается в документе. В Абу-Даби также выразили "глубокое сожаление" в связи с заявлением Эр-Рияда, отметив, что оно содержит "существенные искажения фактов" относительно роли ОАЭ в текущих событиях в Йемене.

"ОАЭ подтверждают свою неизменную приверженность безопасности и стабильности братского Королевства Саудовская Аравия, свое полное уважение его суверенитета и национальной безопасности, а также неприятие любых действий, которые могут угрожать безопасности королевства или региона", - также отмечается в документе. В Абу-Даби подчеркнули, что "всегда стремятся к полной координации с братьями в королевстве", а отношения между двумя странами "составляют фундаментальную опору стабильности в регионе".