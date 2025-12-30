В Раде начала функционировать группа по подготовке законопроекта о выборах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке законопроекта о выборах начала функционировать в Верховной раде. Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.

"В Верховной раде начата <...> работа над законодательными решениями для организации выборов в условиях особого и послевоенного периода. Определены приоритеты и дальнейшие шаги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав рабочей группы входят 64 человека, в том числе представители всех парламентских фракций и групп. Следующее заседание рабочей группы запланировано на первую половину января 2026 года, не позднее 9 января.

Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах 22 декабря подписал спикер Рады Руслан Стефанчук, пояснив, что выборы в условиях военных действий "требуют решения ряда вопросов". Речь, по словам Стефанчука, идет о создании условий для голосования военных на фронте и их праве избираться. Кроме того, необходимо решить вопрос, как будут голосовать миллионы украинцев, которые находятся за пределами государства, вопросы с наблюдателями, которые должны подтвердить законность выборов, и ряд других. Спикер Рады отметил, что закон о выборах во время военных действий будет создан "именно для этих выборов".

При этом Стефанчук отказался называть даже примерные сроки выборов, оставив принятие этого решения за рабочей группой.

Ситуация с выборами

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.