LRT: Литва на мостах у границы с Россией размещает конструкции для взрывчатки

Это происходит в рамках подготовки к созданию линии обороны вдоль границ с РФ и Белоруссией

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 30 декабря. /ТАСС/. Литовские военные модернизируют мосты в рамках подготовки к созданию линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило национальное радио LRT со ссылкой на военных, уточнив, что мосты оснащают инженерными конструкциями для крепления взрывчатых веществ.

"Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности в системе обороны Литвы", - приводит LRT слова военных.

Согласно их заявлениям, это позволит быстрее разрушить мосты вблизи границ в случае вооруженного конфликта.