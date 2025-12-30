Мерц подтвердил проведение переговоров по Украине в рамках "берлинского формата"

Еще один раунд с европейскими и канадскими партнерами состоится 30 декабря

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил проведение 30 декабря очередного раунда переговоров по Украине с участием лидеров стран Европы и Канады.

"Сегодня еще один раунд согласования с европейскими и канадскими партнерами в рамках "берлинского формата", - написал он в X.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что лидеры ведущих стран Европы обсудят ситуацию на Украине.