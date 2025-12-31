Кипр на полгода стал председателем в Совете ЕС

Впервые республика пребывала в этой роли во второй половине 2012 года

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ/БРЮССЕЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Республика Кипр с 1 января на полгода стала председателем в Совете ЕС, переняв эстафету у Дании. Это уже второй по счету период председательства Кипра в ЕС. Впервые остров пребывал в этой роли во второй половине 2012 года.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее отмечал, что его страна получает полномочия главы Совета ЕС "на фоне острых геополитических потрясений и непредсказуемости". Он обещал, что Кипр будет вести работу над укреплением автономии ЕС, которая, по утверждению президента, является "необходимым следующим шагом в развивающемся проекте европейской интеграции". По словам Христодулидиса, "более автономный союз продемонстрирует необходимую внутреннюю силу для сотрудничества с внешними партнерами, когда это возможно, а также будет действовать независимо, когда это необходимо".

Глава островного государства обозначил пять взаимосвязанных целей на этом пути: обеспечение безопасности и укрепление обороны, повышение готовности к кризисам, рост конкурентоспособности и большая открытость миру, продвижения всеобщих ценностей, формирование бюджета, который поддерживал бы существование самодостаточного союза.

Приоритеты

Ключевыми сферами деятельности Кипра в период председательства президент назвал укрепление обороны и безопасности, в том числе энергетической, обеспечение экономической устойчивости, эффективного управления миграционными потоками, укрепления цифрового суверенитета и региональной взаимосвязи, обеспечение устойчивого сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Также Кипр будет заниматься укреплением верховенства права, защитой детей, гарантированием безопасности в интернете, поддержкой гендерного равенства, продвижением инициатив по сокращению бедности, обеспечением доступным жильем.

Во внешней политике Кипр стремится придать большее значение повестке расширения ЕС и повысить роль европейского сообщества в формировании происходящих в мире событий. Особое внимание при этом будет уделяться Украине, Молдавии, Западным Балканам, Турции, Южному и Восточному соседству ЕС и странам Персидского залива. Никосия также намерена уделять приоритетное внимание партнерству Евросоюза с США, Великобританией и другими единомышленниками среди глобальных союзников европейского сообщества. "Укрепление трансатлантических отношений как краеугольного камня европейской безопасности и дальнейшее развитие сотрудничества между ЕС и НАТО также останутся ключевым приоритетом", - подчеркнул Христодулидис.

Кроме того, находясь во главе Совета ЕС, Кипр будет стремиться к "обеспечению свободы судоходства и безопасности на всех морских путях" и продвигать реализацию Стратегии ЕС в области морской безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества с партнерами в регионах Красного моря, Африканского Рога, Персидского залива, а также в Индо-Тихоокеанском регионе.

Саммит на Кипре

Кипр также придает особую важность решению проблемы дефицита водных ресурсов и политическому и экономическому сближению ЕС со странами Ближнего Востока. Христодулидис заранее объявил о приглашении лидеров многих ближневосточных и средиземноморских стран к участию в неофициальном саммите ЕС, который должен пройти в Никосии 23-24 апреля. Всего же за время председательства Кипра в Совете ЕС на острове должно будет пройти более 260 мероприятий с участием 30 тыс. гостей из европейских стран.

Об обязанностях страны-председателя

Страна-председатель Совета ЕС занимается подготовкой заседаний послов и отраслевых министров 27 государств ЕС. Заседания послов проводятся в Брюсселе по несколько раз в неделю, министров - по одной встрече в месяц по каждой отрасли. Повестку этих встреч лишь частично формирует национальное председательство. Основные решения на утверждение министров вносит Еврокомиссия. Страна-председатель занимается главным образом технической работой по организации переговоров по утверждению этих решений в Совете ЕС.

Кроме того, председательствующее государство проводит неформальные министерские встречи (по несколько в месяц) и один за председательство неформальный саммит ЕС. Все они обычно проходят в столице председательствующей в Совете ЕС страны. На них не принимают исполнительных решений, но проводят общую дискуссию для обмена мнениями по актуальным темам.