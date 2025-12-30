Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Письмо передал заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид бен Абдель Карим аль-Хурейджи

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

"Хранитель двух святынь король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между странами", - говорится в заявлении, размещенном на странице ведомства в X.

Письмо передал заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид бен Абдель Карим аль-Хурейджи, который получил документ от посла России в королевстве Сергея Козлова. В ходе встречи стороны обсудили состояние отношений между Москвой и Эр-Риядом, а также ситуацию в регионе и мире.