Суда с оружием из ОАЭ не получали разрешения на заход в порт Йемена

Официальный представить коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики опроверг заявление эмиратского МИД о том, что два судна с грузом из ОАЭ зашли в порт в координации с Эр-Риядом

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Официальный представить коалиции во главе с Саудовской Аравией бригадный генерал Турки аль-Малики опроверг заявление эмиратского МИД о том, что два судна с грузом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зашли в порт, расположенный в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, в координации с Эр-Риядом.

"Два судна зашли в порт Эль-Мукалла с нарушением установленных в подобных случаях процедур и без разрешения правительства Йемена или командования коалиции. Они также отключили свои устройства слежения и идентификации перед заходом в территориальные воды Йемена", - написал представитель коалиции в X, комментируя ранее опубликованное заявление внешнеполитического ведомства ОАЭ. "После прибытия судов стало понятно, что они перевозят более 80 транспортных средств, а также ряд контейнеров с оружием и боеприпасами", - добавил аль-Малики.

По словам представителя альянса, "после подтверждения прибытия и разгрузки [судов] должностные лица высокого ранга в ОАЭ были проинформированы о необходимости предотвратить отправку этого груза из порта Эль-Мукалла, чтобы избежать его переброски в зону конфликта". Согласно сведениям коалиции, несмотря на это, ОАЭ без уведомления Саудовской Аравии "перевезли транспортные средства и контейнеры на авиабазу Эр-Райян, где дислоцировано не более 10 военнослужащих из ОАЭ, помимо сил, участвующих в эскалации". После этого коалиция сообщила ОАЭ, что "подобные действия неприемлемы", а груз должен быть доставлен обратно в порт. "Транспортные средства были возвращены в порт, а контейнеры с оружием остались на базе Эр-Райян", - утверждал аль-Малики, добавив, что командование коалиции получило информацию о том, что оружие "будет переброшено и распределено по нескольким пунктам в долине Хадрамаут, что приведет к усилению напряженности". Контейнеры с оружием и боеприпасами все еще находятся на базе, уточнил он.

Эскалация на востоке Йемена

9 декабря председатель лояльного ОАЭ Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. В четверг МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В ночь на вторник аравийская коалиция нанесла авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут. Согласно заявлению аль-Малики, операция носила ограниченный характер и была направлена "против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов", которые следовали из ОАЭ. Позже аль-Алими подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. Он также распорядился ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике.