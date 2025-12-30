Глава МИД Ирана призвал коллег осудить угрозы Трампа в адрес Тегерана

Аббас Арагчи подчеркнул, что недавние слова президента США свидетельствуют о намерении американской администрации продолжать незаконный и агрессивный процесс

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ТЕГЕРАН, 31 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи направил коллегам из других стран письмо, в котором призвал их осудить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес исламской республики. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

"В письме, адресованном министрам иностранных дел других государств, министр иностранных дел Аббас Арагчи назвал недавние угрозы президента США в адрес Исламской Республики Иран грубым нарушением международного права и Устава ООН и призвал всех решительно осудить эти провокационные заявления", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале иранского МИД.

Упомянув о военном нападении Израиля и США на Иран в июне 2025 года, глава дипведомства подчеркнул, что недавние угрозы свидетельствуют о явном намерении американской администрации продолжать незаконный и агрессивный процесс, последствия которого ложатся на Вашингтон.

Как отметили в МИД, Арагчи также направил два отдельных письма в адрес генерального секретаря ООН, председателя Совета Безопасности ООН и генерального директора Международного агентства по атомной энергии.

Трамп ранее заявил о готовности нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить работы по своей ядерной программе. Иранский президент Масуд Пезешкиан в ответ на очередные угрозы со стороны США предупредил, что в случае новой агрессии исламская республика заставит "врага пожалеть о содеянном".