Госсекретарь США и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в Йемене

Саудовская Аравия ранее призвала ОАЭ выполнить требование Йемена и вывести свои войска из республики в течение суток

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Йемене и вопросы, касающиеся безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

По его словам, американский госсекретарь и глава МИД ОАЭ "обсудили ситуацию в Йемене и более широкие вопросы, оказывающие влияние на безопасность и стабильность на Ближнем Востоке". Ранее в тот же день Госдепартамент сообщил, что Рубио и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд также провели телефонный разговор, в котором обсудили "продолжающуюся напряженность в Йемене".

Саудовская Аравия ранее призвала ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток. МИД королевства также выразил сожаление в связи с действиями Абу-Даби, которые, по данным Эр-Рияда и властей Йемена, оказали давление на сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) для проведения военных операций в йеменских провинциях Хадрамаут и Эль-Махра у саудовских границ. После этого Минобороны ОАЭ заявило о сворачивании деятельности своих сил, выполнявших антитеррористические задачи в Йемене. Эмиратские власти также отвергли обвинения Саудовской Аравии в том, что они оказывали давление на сепаратистов из ЮПС для проведения военных операций у границ королевства.

9 декабря председатель лояльного ОАЭ Южного переходного совета Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над йеменскими восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В ночь на 30 декабря аравийская коалиция нанесла авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут. Согласно заявлению официального представителя альянса бригадного генерала Турки аль-Малики, операция носила ограниченный характер и была направлена "против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов", которые следовали из ОАЭ. Позже аль-Алими подписал указ об аннулировании соглашения о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. Он также распорядился ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней.