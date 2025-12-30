Мерц в новогоднем обращении заявил, что 2026 год может стать решающим для Европы

Канцлер ФРГ подчеркнул, что "мир стремительно изменяется" и что эти изменения затрагивают каждого

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что грядущий 2026 год может стать решающим как для его страны, так и для Европы в целом. Об этом говорится в его первом на посту главы правительства новогоднем обращении к гражданам, текст которого распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

По словам канцлера, 2026-й "может стать решающим годом" для ФРГ и Европы. "Он может стать годом, в котором Германия и Европа с новой силой снова оттолкнутся в десятилетия мира, свободы и процветания", - отметил Мерц. По его мнению, наступающий год может стать "моментом прорыва". Канцлер констатировал, что "мир стремительно изменяется" и что эти изменения затрагивают каждого. В числе основных вызовов, с которыми сталкивается его страна, он назвал конфликт на Украине, который, по мнению главы правительства, "непосредственно угрожает свободе и безопасности" Германии.

Канцлер также указал на то, что экономика ФРГ "находится под давлением необходимых реформ, высоких затрат и международных торговых конфликтов". "В мировой экономике мы наблюдаем возвращение к протекционизму. Наша стратегическая зависимость от сырья все больше используется как политический рычаг против наших интересов", - заметил он, обратив внимание на то, что геополитические изменения сильно влияют на процветание ФРГ. "Мы как экспортно ориентированная страна особенно это ощущаем", - признал глава правительства. Мерц считает, что отсутствие прогресса в реализации реформ парализует потенциал германских компаний. "Им все сложнее выстоять в условиях международной конкуренции", - подчеркнул он.

Мерц отметил, что одновременно изменяется характер отношений с США, "которые долгое время были надежным гарантом безопасности" Европы. "Для нас, европейцев, это означает, что мы должны еще в большей степени защищать и отстаивать наши интересы собственными силами", - указал он.

"Все эти события показывают, что мы живем в период эпохальных изменений", - отметил канцлер, подчеркнув, что немцы в состоянии сами преодолеть все вызовы. "Я осознаю, что многие граждане в свете неопределенности живут в тревоге за мир. Я говорю вам: мы позаботимся о нашей безопасности. Мы живем в безопасной стране. С тем чтобы так это и оставалось, мы должны улучшить наши возможности по сдерживанию. Мы хотим быть в состоянии защитить себя, чтобы нам не пришлось защищаться", - говорится в тексте обращения.