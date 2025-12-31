Азаров: обсуждать проведение выборов на Украине нужно с США, а не с Киевом

Киевским режим "будет отстаивать свои возможности сохранить себя", считает бывший украинский премьер

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Обсуждение выборов на Украине надо вести с президентом США Дональдом Трампом, а не с киевским режимом, и добиваться от него приемлемых решений. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014 годы) Николай Азаров.

"Вопрос о проведении выборов требует детальной проработки. И, конечно, не с киевским режимом, который будет отстаивать свои возможности сохранить себя, а с теми, кто является реально хозяевами киевского режима, а это американцы. Пока Трамп у руля, этот вопрос с ним надо обсуждать и добиваться каких-то приемлемых решений", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что РФ нацелена на дальнейшую работу с американскими переговорщиками для выработки договоренностей по Украине, устраняющих первопричины конфликта. Глава российской дипломатии отметил, что в Москве ценят соответствующие усилия Трампа и его команды.