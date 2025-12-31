Эксперт Прауд: условия урегулирования конфликта станут хуже для Киева

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Условия урегулирования украинского конфликта со временем будут лишь ухудшаться для Киева из-за неудач на поле боя и ослабления поддержки со стороны Запада. Такое мнение выразил отставной дипломат, бывший советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве (2014-2019) Иэн Прауд в авторской статье, опубликованной во вторник на американском портале Responsible Statecraft.

"С течением времени любая сделка, которую заключит Украина, станет еще менее приемлемой", - отметил он в публикации о наиболее важных, по его мнению, событиях уходящего года, касающихся урегулирования конфликта. Прауд подчеркнул, что по мере приближения 2026 года все актуальнее звучат заявления, с которыми президент США Дональд Трамп выступил на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале. Трамп тогда сказал Зеленскому: "Вы не выигрываете".

По мнению эксперта, упомянутая встреча, на которой Трамп "устроил взбучку" Зеленскому, стала "ключевым моментом этого года". Прауд отметил, что до этого Зеленский "не подлежал критике и раздавал команды в Вашингтоне и по всей Европе о наращивании военной и финансовой поддержки" Киева. Встреча продемонстрировала, что ситуация изменилась, констатируется в публикации.

По мнению Прауда, имидж Зеленского так и "не восстановился" после имевших место на Украине в июле протестов, вызванных его "неудавшейся попыткой ограничить работу антикоррупционных структур". Как полагает эксперт, после этого "даже ведущие западные СМИ стали прохладнее относиться" к Зеленскому. Как подчеркивается в публикации, "растущие опасения относительно нехватки личного состава в украинских вооруженных силах и все более распространенная практика принудительной мобилизации молодых людей усилили впечатление, что Зеленский все больше создает проблемы, а не предлагает решение".

Как добавил в связи с этим эксперт, "Украина продолжает терять территорию". По его мнению, "режиму Зеленского все труднее обеспечивать получение поддержки со стороны Запада", в которой Украина остро нуждается. Как констатировал Прауд, "в течение уже достаточно продолжительного времени ясно, что Украина обанкротилась и у нее в итоге кончатся деньги".