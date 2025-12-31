Politico: Украина в 2025 году не продвинулась в вопросе вступления в ЕС

В европейском издании указали, что цель завершить переговоры по этому вопросу к 2028 году становится недостижимой

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Украина не смогла в 2025 году продвинуться в вопросе вступления в ЕС, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в области верховенства закона и борьбы с коррупцией. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его данным, при "нынешнем положении дел [на Украине] ничего не изменилось" по вопросу вступления в ЕС. Газета отметила, что "амбициозная цель" завершить переговоры по вступлению к 2028 году становится недостижимой.

Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос заявляла, что Киев выполнил "все критерии", соответственно переговоры о приеме Украины в сообщество должны были начаться "до конца 2025 года". Кос также выступила "в поддержку амбиций Молдавии" завершить переговоры о приеме в ЕС к 2028 году. Проблема заключается в том, что Молдавия и Украина объединены по правилам вступления в ЕС в одну группу по расширению, их этапы вступления синхронизированы. Таким образом, переговоры с Молдавией не могут быть начаты до запуска переговоров с Украиной.