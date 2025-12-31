Мерц: Германия не мяч в руках сверхдержав

Канцлер ФРГ считает, что 2026 год может стать решающим для его страны и Евровы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не является мячом в руках сверхдержав и предположил, что предстоящий год может стать решающим для страны. Об этом говорится в его первом на посту главы правительства новогоднем обращении к гражданам, текст которого привел портал Tagesschau.

"Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав", - сказал канцлер.

Он также отметил, что 2026 год может стать решающим годом для Германии и Европы, когда они с новой силой начнут десятилетия мира, свободы и процветания.