Таджикистан осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области

Президент республики Эмомали Рахмон подчеркнул, что подобные действия недопустимы и препятствуют переговорному процессу

ДУШАНБЕ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил атаку с применением БПЛА в ночь на 29 декабря на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба главы Таджикистана.

"Глава нашего государства [Таджикистана] осудил недавнюю атаку беспилотников на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Было особо подчеркнуто, что подобные действия, посягающие на государственные объекты и безопасность руководства страны, являются недопустимыми и препятствуют переговорному процессу по достижению мира и стабильности", - говорится в сообщении на сайте президента республики.

Рахмон и Путин также поздравили друг друга с Новым 2026 годом, пожелали крепкого здоровья и успехов, а "дружественным народам двух стран прочного мира, благополучия и дальнейшего процветания". "В заключении беседы главы государств положительно оценили динамику двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение наращивать темпы стратегического партнерства в 2026 году", - добавили в пресс-службе лидера Таджикистана.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.