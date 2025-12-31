FT: Киев хочет сдержать дипломатические последствия атаки на резиденцию Путина

Премьер-министры Индии и Пакистана, Нарендра Моди и Шахбаз Шариф, и министерство иностранных дел ОАЭ выразили солидарность с Россией, отметила газета

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Украины пытаются сдержать уровень "нежелательных дипломатических последствий" от атаки на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как говорится в статье, "усилия сдержать российские заявления приобрели особую срочность после того, как [президент США Дональд] Трамп, судя по всему, воспринял их всерьез". "Премьер-министры Индии и Пакистана, Нарендра Моди и Шахбаз Шариф, и министерство иностранных дел ОАЭ выразили солидарность с Россией, а ОАЭ назвали это "гнусной атакой". Глава МИД Украины Андрей Сибига сказал во вторник, что Киев "разочарован" заявлениями от этих трех стран, но не упомянул комментарии Трампа", - замечает издание.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.