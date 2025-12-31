Буркина-Фасо и Мали запретили гражданам США въезд на свою территорию

Это было сделано в качестве ответного шага на решение Вашингтона об отказе в выдаче виз для граждан этих государств

ПРЕТОРИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо и Мали запретили въезд на свою территорию гражданам США в качестве ответного шага на решение Вашингтона об отказе в выдаче виз для граждан этих государств. Об этом сообщили во внешнеполитических ведомствах Буркина-Фасо и Мали.

"Наше решение направлено на сохранение суверенного равенства между государствами и подтверждение взаимного уважения как основы дипломатических отношений", - приводит слова главы буркинийского МИД Карамоко Жан-Мари Траоре новостной портал Lefaso.

В свою очередь, как сообщает телеканал ORTV со ссылкой на коммюнике ведомства, в МИД Мали заявили, что администрация США ввела ограничения на выдачу виз для малийских граждан в одностороннем порядке без каких-либо консультаций с африканской страной. При этом в Бамако решительно отвергли заявления Вашингтона о том, что соответствующее решение было продиктовано заботой об обеспечении общественной безопасности, отметив, что подлинные мотивы могут лежать в политической плоскости.

16 декабря США объявили об ужесточении ограничений на въезд, распространившемся в том числе на Буркина-Фасо и Мали. Мера вступает в силу 1 января 2026 года. При этом Государственный департамент США объявил, что в ряде случаев просьбы о предоставлении въездных виз от граждан этих стран могут быть рассмотрены в особом порядке.

Белый дом объяснил введение визового запрета национальными интересами США и заботой об обеспечении общественной безопасности.