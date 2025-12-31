Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

Дуглас Дайкхаус отметил, что это поздравление от имени всего американского народа

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты поздравляют россиян с Новым годом от имени всего американского народа. Об этом заявил временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус.

"Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале посольства США.

"Дух этого времени года располагает к размышлениям, обновлению и надежде, - отметил дипломат. - Это время, когда люди во всем мире задумываются не только об уже пройденном пути, но и том, куда двигаться дальше".

Последние годы, по его словам, "принесли трудности, потери и разногласия". "Однако история учит нас, что конфликты не должны определять будущее, если только мы сами этого не допустим. Наступление нового года дает возможность двигаться вперед, стремиться к миру как к общей ответственности и общему благу", - подчеркнул Дайкхаус.

Дипломат на русском языке пожелал россиянам "здоровья , мира и благополучия".